Євгену Ерліху в Чернівцях встановлять дві меморіальні дошки за кошти швейцарського професора

У Чернівцях встановлять дві меморіальні дошки всесвітньо відомому чернівчанину – Євгену Ерліху. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Встановлення та виготовлення пам’ятних дошок відбуватиметься за кошти швейцарського професора Манфреда Ребіндера з університету в м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація.

Євген Ерліх – всесвітньо відомий науковець-юрист, педагог та ректор Чернівецького університету. За вагомий внесок у галузі соціології права чернівчанину встановлять дві меморіальні дошки українською та німецькою мовою.
Першу з них встановлять на фасаді житлового будинку за адресою вул. Максима Горького, 20. Тут буде написано: “У цьому будинку жив всесвітньо відомий засновник соціології права Євген Ерліх. Hier lebte der weltberühmte Begründer der Rechtssoziologie Eugen Erlich”.
Другу пам’ятну дошку встановлять на фасаді навчального корпусу №2 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на вул. Університетській,19. У написі йтиметься: “Євгену Ерліху (1862-1922) всесвітньо відомому засновнику соціального права на пам’ять про його життя та творіння. Eugen Erlich dem weltberühmte Begründer der Rechtssoziologie zum Gedenken an sein Leben und Werk”.

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