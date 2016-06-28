Європейська соціальна мережа «Іnparadise»: інформація править світом

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На перший погляд, змінити світ – амбітна мета. Проте одного разу простій людині захотілося з’єднати всіх жителів нашої Землі, і подарувати ті знання, які їм так потрібні. Саме так було створено нову соціальну мережу inparadise.info. Ця європейська сторінка була заснована в Німеччині, знаходиться на німецькому сервері і вона розрахована для користувачів усієї планети. Цей сайт розроблявся впродовж півтора року невеликим колективом із п’яти чоловік, офіційний запуск був 24 го грудня 2015 року, але з тих пір додалося багато нового.

Ні для кого не секрет, що в наше століття саме інформація править світом. Хто володіє інформацією – у того сила. І перевага.

Крім того, сила – в єдності. Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще.

Inparadise.info – сайт як для бізнесу, так і для спілкування і розваг. Причому, спілкування не в окремо взятій країні, а по всьому світу!

Як потрапити до мережі?

Автор проекту – Валерій Леннарттс (Valeriy Lennartts) – людина з неординарним мисленням і прагненням зробити цей інтернет-світ кращим і добрішим. Він українець, але в даний момент проживає в Німеччині і працює простим водієм вантажної машини. Всі зароблені гроші він вкладає у свій проект.

Назва сайту вибрана не випадково. Наша Земля – це Paradise, рай в якому люди народжуються і залишаються тут назавжди.

Ідея сайту – з’єднати всіх людей на Землі в одну мережу – щоб вони обмінювалися корисною інформацією, зібраною за тисячі років нашими предками, а також сучасними знаннями, і знання ці були до їхніх послуг в будь-який момент. На цьому сайті люди самі собі і майбутнім поколінням зможуть допомогти в різних життєвих сферах і поліпшити якість життя на планеті.

Користувачам Інтернету вже не доведеться витрачати час на пошуки потрібних відомостей, перегортати сотні тисяч сторінок. Тут ви отримаєте всю інформацію одним кліком.

Чому мені подобається inparadise.info?

Цей проект ввібрав в себе всі достоїнства інтернет-мереж і розширив їх. Головна мета сайту – в живому спілкуванні людей, несподіваних знайомствах, обміні корисною інформацією, в готовності допомоги і підтримати в скрутну хвилину.

А ще inparadise.info надає можливості для пошуку роботи або співробітників. Адже компанії з усього світу заводять на сайті свої сторінки, надають відомості про свою фірму, пропонують послуги або продукти і виставляють вакансії на роботу. Є і опція для розміщення свого резюме, щоб вас побачив роботодавець і запропонував цікаву посаду. Ви можете знайти себе в будь-якій сфері, в будь-якій країні світу!

Якщо у вас свій бізнес – розмістіть на сайті персональну сторінку своєї компанії або приватної фірми – і зможете відшукати бізнес-партнерів, спонсорів або хороших співробітників.

Можна почати свій бізнес з нуля – за мінімальну плату в рік створити компанію – інтернет сторінку по бізнесу, просувати її, рекламувати і виставляти вакансії від її імені.

У той час, як з кожним роком всесвітні біржі штучно завищують ціни на сільгосппродукцію, продукти харчування, газо- нафтопродукти і електрику, inparadise.info успішно пов’язав виробників продукції та споживачів без посередників, і ціни на товари відразу ж знизилися на 50% і більше.

На новому ресурсі ви легко можете торгувати своїми товарами online і знайти ексклюзивний річ по оголошенню. Сайт навіть не бере свій відсоток з кожної проданої речі, а тільки одноразову мінімальну плату за можливість продавати свої товари.

І це ще тільки початок!

Нова мережа розвивається в самих різних життєвих сферах і являє собою загальну площину для інших інтернет-сторінок. Вам не потрібно тепер переривати інтернет в пошуках сайтів знайомств, потрібних запитів або роботи. Inparadise.info зручний, функціональний і об’єднує безліч ресурсів. А головне, він інтерактивний – і ви можете внести свій вклад в розвиток сайту, пропонуючи ідеї щодо поліпшення і нові функції!

Ресурс постійно росте і змінюється. Слідкуйте за оновленнями в розділі – Новини сайту, а свої думки і «думки вголос» залишайте в розділі Ваші пропозиції.

Чим ще новий сайт відрізняється від інших?

Inparadise.info не надає і не продає персональну і корпоративну інформацію і місцезнаходження людини третім особам і не показує рекламу на персональних сторінках спілкування, що б ви відчували себе комфортно!

На сайті не допускаються: прояви расизму, нецензурна лексика, заклики до насильства, нагнітання політичної обстановки та ін.

Цей проект має широкий формат і включає в себе наступний функціонал:



Особиста сторінка (аккаунт) – це ваша візитна картка, ваше «обличчя». За допомогою особистої сторінки ви можете знаходити нових і старих друзів і спілкуватися з ними, заводити корисні зв’язки, публікувати свої фотографії, ділитися відеозаписами, а так само вести активне життя в блогах за інтересами.

Знайомства – в цьому розділі ви знайдете цікавого співрозмовника, друга, або свою другу половинку. Тут встановлені фільтри для пошуку потрібної саме вам людини, як за особистими характеристиками, так і за інтересами. Саме на сайтах знайомств мільйони людей об’єднуються і створюють сім’ї.

Музика – велика кількість треків в різних жанрах і кращі радіостанції по всьому світу. На http://music.inparadise.info музика підбирається автоматично за вашими смаками і музичним вподобаннями.

Назавжди в наших серцях – цей розділ допомагає людям зберегти світлу пам’ять про своїх близьких померлих родичів, знайомих або домашніх улюбленців, адже вони назавжди залишаються у наших серцях. Тут ви можете створити анкету свого померлого родича, знайомого або навіть домашнього улюбленця, розповісти про них, про їхні досягнення в житті, вшанувати їх пам’ять.

Зниклі люди і тварини – допомагає людям у скрутну хвилину знайти втрачених близьких, друзів або тварин. Останнім часом пошук зниклих безвісти людей і тварин набув особливої гостроти і необхідності. Ресурс пропонує об’єднати зусилля в цих пошуках. Ви можете створити анкету свого зниклого родича, знайомого або домашнього улюбленця. Або ж розмістити анкету знайденої людини або тварини, тим самим збільшивши шанси на їх повернення додому.

Компанії – даний розділ допомагає людям реалізувати свої бізнес-можливості. Ви можете створити персональну сторінку своєї фірми або компанії, а також сторінку приватного підприємця. Тут ви можете ділитися фотографіями, новинами і досягненнями, вести корпоративний блог, рекламувати себе і ваш бізнес на сайті, тим самим залучаючи все більше нових клієнтів.

Робота – в даному розділі ви можете розмістити вакансії про роботу від імені компанії або від приватної особи, а також знайти роботу в будь-якій сфері діяльності. Є функція розміщення свого резюме, що прискорить процес пошуку роботи за спеціальністю.

Купівля-продаж – цей розділ створено для того що б зв’язати покупців напряму, без посередників. Тут ви можете купити, знайти або продати товар, у всіх країнах світу, як оптом так і в роздріб. Це допоможе вам раціонально використовувати свій бюджет, не переплачувати за товари. Творці сайту постаралися охопити всі наявні категорії товарів, що б зробити торгівлю через Інтернет зручнішою, недорогою і доступною для вас.

Далі буде…

Надалі плануються нові цікаві розробки, наприклад фріланс-послуги.

У цьому розділі користувачі публікують свої замовлення на виконання роботи або надання послуг в будь-якій сфері діяльності. Замовник приймає ставки на своє замовлення і вибирає потрібного йому виконавця. Також замовник може знайти виконавця в загальній базі і запропонувати йому персональне замовлення.

Наприклад, ви фермер, і у вас є велика кількість пшениці – 100 тонн. Ви виставляєте її на продаж, замовники пропонують свої ціни. Ви вибираєте відповідного за ціною замовника і обговорюєте умови. У розділі фріланс-послуги виконавці і замовники пов’язані безпосередньо, без посередників, що економить витрати на 50% !

Також в цьому розділі реально:

збудувати дім,

замовити ремонт будь-якої техніки, будинка або машини,

отримати прайс на будь-які види оздоблювальних робіт,

вибрати за відгуками на фрілансі потрібну людину,

відшукати якісного фрілансера або фірму в іншій країні (міжнародний фріланс)

заощадити свої гроші і час.

Економні поїздки – це розділ пошуку попутників при поїздці на роботу, в інші країни, міста. Даний сервіс допомагає вам заощадити кошти, а водіям транспортних засобів – компенсувати витрати на поїздку і знайти хорошого співрозмовника в дорозі.

Економне житло – в цьому розділі ви зможете знайти, а також виставити оголошення про здачу будинків, квартир, кімнат, дач для гостей, номерів в готелях, як від приватної особи, так і від фірми або компанії.

Навчання онлайн – тут люди будь-якого віку зможуть вчити іноземні мови, математику, фізику та інші предмети онлайн, а викладачі знайдуть додатковий заробіток.

Здоровий спосіб життя – розділ, цілком буде присвячено спорту і здоровому харчуванню. Тут з’являться підрозділи по країнам і національностям, і будь-який житель планети зможе виставити відеозапис і програму тренувань, поради, як правильно займатися спортом і зберегти здоров’я. Там же з’являться рецепти здорової їжі, національних страв з фото і відео-поясненнями. Так ці рецепти не будуть втрачені, а ляжуть в скарбничку для майбутнього покоління.

Сайт доповнять розділи моди, міжнародні конкурси з малювання, співу, танців і з інших видів мистецтва. Всі відвідувачі сайту зможуть голосуванням вибрати кращого, а переможці – отримати призи та подарунки.

А ще наукові конкурси на нові ідеї, винаходи, в будь-якій галузі і життєвій сфері.

Ви не повірите, але і це ще не все!

Автором, в тому числі при вашій активній підтримці, заплановано ще багато всього цікавого для поліпшення життя людей на землі і допомоги їм у пошуку відповідей на сайті – inparadise.info.

Допомогти загальній справі, і підтримати проект грошима можна перейшовши по одному з цих посилань:

https://www.indiegogo.com/projects/new-social-network-for-communication-and-business/x/12423776#/

https://www.kickstarter.com/projects/549350773/new-social-network-for-communication-and-business?ref=category_newest

https://inparadise.info/donate/

Прохання поділіться цим проектом в соціальних мережах зі своїми друзями, рідними і знайомими.

Єднаймося, люди по всій планеті на inparadise.info

Випустіть цього голуба миру, щоб він знову повернувся до вас!