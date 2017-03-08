YouTube запустив флеш-моб до Міжнародного жіночого дня

Сьогодні, 8 березня, відеохостинг YouTube запустив цікавий флеш-моб до Міжнародного жіночого дня. #HerVoiceIsMyVoice – таку назву носить флеш-моб. У перекладі це означає “Її голос – мій голос”. Компанія продемонструвала відео, на якому тисячі жінок з усіх куточків світу надихають інших своїми вчинками. Відеохостинг закликає інтернет-користувачів використовувати це “хештег” #HerVoiceIsMyVoice, аби поділитися відео про прекрасних жінок із цікавими історіями.

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