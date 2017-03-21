Юлія Самойлова: чому дівчина у візку може загострити стосунки між Україною та Росією?

Перемога Джамали на «Євробаченні-2016» визначила місце проведення наступного пісенного конкурсу. Відтак, «Євробачення-2017» відбудеться у Києві. Україну на конкурсі представлятиме гурт O.Torvald. З участю вже визначилися й росіяни – від близьких сусідів на «Євробачення» поїде російська 27-річна співачка Самойлова Юлія Олегівна. Участь дівчини у конкурсі вже встигла шокувати всі ЗМІ, і справа зовсім не у фізичному стані співачки, а скоріше у незаконному проникненні на територію України ще у 2015 році.

Чому дівчина у візку може загострити й без того жахливі стосунки між Україною та Росією?

Скандал розпочався ще 27 червня 2015 року, коли Юлія Самойлова давала концерт «Мир спорта и добра» у місті Керчь, Крим.

На територію української держави дівчина проникла незаконно – не пройшовши таможню при в’їзді до України з Росії. Очевидно, що такі дії є протиправними та вважаються прямим порушенням українських законів. На питання, чи не вважає Юлія цю подію перепоною до участі в «Євробаченні-2017», дівчина відповідає: «Я не знаю, на той момент ще не було, по-моєму, ніяких перешкод, абсолютно вільно в’їжджали, і там була не одна я, там було дуже багато артистів, я не буду називати їхні прізвища, але я не думаю, що будуть якісь проблеми. Концерт не була закритий, він був відкритий, це було на великому майданчику, і, по-моєму, не було ніяких законів, все вигадують. Я думаю, все добре».

Однак, варто зазначити, що станом на 27 червня 2015 року Крим вже було окуповано російською стороною. Відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах суб’єктів Російської Федерації було здійснено протягом березня 2014 року. Не дивлячись на агресію та проголошення російської влади на території Криму, півострів по сьогоднішній день залишається частиною України і більша частина міжнародної спільноти не визнає анексію Криму Росією.

Сьогодні, 20 березня, СБУ України підготували документ, що забороняє в’їзд Юлії Самойлової на територію нашої держави. Це автоматично робить неможливим участь співачки у міжнародному пісенному конкурсі. «Ми ще не прийняли рішення про остаточну заборону в’їзду, втім, розповім по-секрету, даний документ вже підготовлено»,- каже голова СБУ Василь Грицак.

Більше того, радник голови МВС України Антон Геращенко закликав притягнути Юлію Самойлову до відповідальності за незаконне проникнення на територію України у 2015 році.

Йон Ула Санд, супервізор конкурсу «Євробачення», зазначив на прес-конференції, що рішення про допуск співачки до події прийматиме виключно Україна, без впливу інших сторін.

Безперечно, такі події вже викликали бунт серед російських ЗМІ та користувачів інтернету. «Злякалися дівчину на інвалідному візку, яка бореться за своє життя, за виконання своєї мрії, за свою країну – без будь-якої політики. Вона щира і сильна, мабуть тим і страшна – Україна хоче «затюкати» російського виконавця, а з Юлею це виглядало б огидно»,- пишуть росіяни у соцмережах. «Україна налякалася «російського вогню»!- так свої статті заголовлює російське видання politonline.ru. «За словами керівників Євробачення, Україна, як приймаюча сторона, повинна підкорятися загальноприйнятим нормам і не створювати проблем для учасників з інших країн. Проте, 27-річна співачка, інвалід 1-ї групи Юлія Самойлова може мати проблеми із в’їздом до країни через те, що в 2015 році брала участь у кримському фестивалі «Світ спорту і добра»,- пише ЗМІ.

«Оказывается, Юлию Самойлову могут в мае не впустить на территорию Нэзалэжной. Причина – девушка ранее выступала в Крыму, при этом на территорию полуострова певица въехала не из Украины»,- пише mk.ru.

«Не хотілося б, щоб це рішення (про заборону в’їзду- ред.) дійсно відбулося, воно занадто абсурдно. Але якщо воно дійсно буде прийнято, Росія буде бойкотувати конкурс, нам не залишають іншого вибору, просто заганяють в кут»,- каже російський сенатор Олег Морозов.

Абсурд, не абсурд, а закони діють одні для всіх. Юлія Самойлова проникла незаконно на територію України, що карається законодавством не лише по відношенню до окремої співачки, а до будь-кого. Втім, чи не перетворить російська влада, охоча до провокацій, дану ситуацію у скандал? Адже не даремно Юлію Самойлову обрали, як представницю Росії на конкурсі не шляхом голосування глядачів, а окремим, «обраним» колом людей. Чи не переверне країна-агрессор ситуацію з ніг на голову, та не звинуватить Україну в дискримінації людей з обмеженими можливостями? Питання наразі залишається відкритим.

Николайчук Руслана