Юні чернівчани гідно представили місто на конкурсі мистецтв у Вінниці (ФОТО)

У Вінниці нещодавно відбувся Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Єднаймо серця». Участь у заході приймали колективи з різних областей країни: Івано-Франківської, Київської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької, Черкаської та інших областей. Нашу область представляли два колективи Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини»: гурток художньо-сценічного слова «Паросток» (керівник Наталія Боднарюк) та народний художній колектив хореографічний гурток «Україночка» (керівник Яніна Олійник).

За підсумками конкурсу, вихованці гуртка художньо-сценічного слова «Паросток» вибороли 3 призових місця: Владислав Данилюк – ІІІ місце, Юрій Фотій – ІІ місце та Гродецька Каріна – І місце в номінації «Художнє читання» у віковій категорії 13-17 років. Вихованці народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» – 5 призових місць: середня група – І місце у номінації «Танці народів світу» та І місце у номінації «Естрадний танець», а також ІІ місце у номінації «Народна хореографія»; старша група – ІІІ місце у номінації «Народний стилізований танець»; змішана група – І місце за хореографічну композицію «Доля».