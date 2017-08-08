Юні чернівчани склали залік по Програмі навчання плавання

У Чернівцях відбувся заліковий урок по Програмі навчання плавання в загальноосвітніх навчальних закладах на 2016-2020 роки. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбулася сьогодні, 8 серпня в спортивному комплексі «Титан».

Як відомо, з червня по серпень, під час літнього оздоровлення, за фінансової підтримки Чернівецької міської ради й управління освіти, біля 200 школярів мали змогу відвідувати заняття з плавання. В цілому, за період січень-серпень 2017 р., по Програмі навчання плаванню більше 400 дітей набули необхідних умінь та навичок з техніки плавання, які допомагають їм почуватися у воді впевнено.

На 2017 рік міським бюджетом на реалізацію даної Програми виділено 300 тис грн. Нагадаємо, наступний набір учнів на вересень-грудень 2017 р. відбудеться з 1 по 10 вересня 2017 рок