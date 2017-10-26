Юний буковинський спортсмен здобув срібло на змаганнях у Болгарії

У болгарському місті Петрич відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків 2004-2005р.н. Хлопці змагалися за призи дворазового чемпіона світу та срібного призера Олімпійських Ігор Серафима Барзакова. У змаганнях взяли участь 260 юних борців з України, Румунії, Греції, Туреччини, Македонії, Молдови та Болгарії.

Наше місто представляв вихованець Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Нікіта Сафроняк. Учень тренера-викладача Сергія Одинака виборов срібну нагороду у ваговій категорії до 53 кг., де змагалося 20 учасників. Юнак впевнено здобув перемоги в трьох сутичках, і тільки у фінальному поєдинку в напруженій боротьбі поступився господарю змагань – спортсмену з Болгарії та в підсумку посів ІІ місце.