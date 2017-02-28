З 1 березня в Україні розпочнуть ремонтувати дороги

У перший день весни в Україні розпочнуться роботи з аварійного ремонту доріг.
Про це повідомляють у Державній акціонерній компанії «Автомобільні дороги України».
Цьогоріч стан українських доріг після зимового періоду досить критичний.
«Роботи дуже багато. І ми прагнемо її виконувати максимально якісно», – зазначили у службі.
Наразі українців закликають долучитися до контролю за ходом ремонтних робіт. У випадку, якщо громадянин побачить порушення варто зробити фото, відео з вказанням області та ділянки дороги та відправити на електронну адресу – zvernennya.remont.dorig@gmail.com.
Згодом таке порушення будуть розглядати. Відповідальність за якість роботи несе кожен керівник облавтодору та філій персонально.