З 1 квітня проїзд у маршрутках становитиме 4 гривні

З першого квітня зміняться тарифи на проїзд у маршрутках – ціна становитиме 4 гривні. Таке рішення затвердив виконавчий комітет Чернівецької міської ради сьогодні, 14 березня.

“За” такі тарифи проголосували всі члени виконавчого комітету, лише один утримався.

Окрім цього, рішення виконкому включає перевірку громадського транспорту працівниками департаменту житлово-комунального господарства та представниками виконкому до десятого квітня. У разі недотримання умов договору, перевізників штрафуватимуть та розриватимуть з ними договори.

“Це важке непопулярне рішення, але ми мусимо його прийняти. Для того, щоби не допускати зриву графіків руху, підвищення якості послуг. Це питання буде політизуватися, попереду сесія міської ради… На таких речах завжди хтось собі робить піар, але іншого виходу немає… Єдине питання, яке у нас було, – покращення якості послуг перевезень. Але перевізники запевняють, що це питання вони вирішать”,- прокоментував подію міський голова Олексій Каспрук.