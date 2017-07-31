З 1 серпня “Нова пошта” підвищить вартість доставки

Служба доставки “Нова пошта” повідомляє своїх клієнтів про підвищення вартості послуг з 1 серпня 2017 року.

Компанія переглянула тарифи на всі види відправлень категорії “Документи” і “Посилки” в усіх вагових діапазонах, крім “до 15 кг” та “до 20 кг”. Також переглянуті вартість послуг “Зберігання”, “Зворотна доставка документів”, “Підйом на поверх”, “Переадресація”. Зазначено, що в середньому послуги доставки подорожчають на 5 грн. Наприклад, якщо раніше доставка відправлення до 0,5 кг по місту коштувала 20 грн, а по Україні – 30 грн, то з 1 серпня вона становитиме 25 грн і 35 грн відповідно.