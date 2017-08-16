З 16 серпня до 30 жовтня буде обмежено рух транспорту на вул. Селятинській

Через проведення земляних робіт на об’єкті “Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Селятинській в м.Чернівці” з 16 серпня до 30 жовтня буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Селятинській від перехрестя вул. Курильська-вул.Селятинська до будинку №22 по вул.Селятинській.

З 22 серпня до 18 вересня буде повністю обмежено рух транспорту від перехрестя вул. Київської-вул. Селятинської до вул. Курильської.

Роботи виконуватиме ТОВ «ЛК Машинері». Згідно з погодженою схемою об’їзду встановлено дорожні знаки.