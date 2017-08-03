З 2014 року в Чернівцях перейменовано біля 100 вулиць

За досить короткий період – з 2014 року у Чернівцях перейменовано та надано нові назви біля 100 вулицям. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Служба містобудівного кадастру департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради надала доповнений Перелік уточнених назв площ, вулиць, провулків, завулків, проїздів в місті Чернівцях, затверджений рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 12.08.2014року №389/13.(додається) Громадяни, установи та організації міста можуть звертатись в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (вул.Б.Хмельницького,64-А, каб.№307 тел.524108) в разі виникнення питань з переменуванням вулиць чи надання їм нових назв.

перелік перейменованих вулиць