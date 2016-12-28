З чернівецького аеропорту відправився перший рейс до Єгипту

Сьогодні, 28 грудня, з чернівецького аеропорту вперше відправився пасажирський рейс до Єгипту під назвою “Чернівці-Хургада”, повідомляє molbuk.ua. До жаркої країни на відпочинок сьогодні о 14:10 відправилося 167 пасажирів. Переліт здійснюється авіакомпанією Bravo Airways, що базується у Києві, Бориспіль. А польоти виконує літак McDonnell Douglas MD. Цей рейс здійснюватиметься щотижня у середу.

Ціни на квитки прив`язані до турів. Наприклад, в одній з турфірм міста пропонують відпочинок у Єгипті на 7 ночей з перельотом у 4-зірковому готелі за 13,6 тисяч гривень на двох.