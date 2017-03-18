З Чорторийських озер зняли карантин

У Кіцмані з Чорторийських озер остаточно зняли карантин. Таке рішення було прийнято на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

На порядку денному були питання про зняття карантинного обмеження з водоймища села Чортория Брусницької сільської ради та про оголошення водоймища населеного пункту села Чортория благополучним щодо захворювання на високопатогенний грип птиці.

Відтак Державна Надзвичайна Протиепізоотична Комісія при Кіцманській районній державній адміністрації вирішила зняти карантинне обмеження та оголосити благополучним по високопатогенному грипу птиці водоймище населеного пункту села Чортория Брусницької сільської ради та зняти спостереження за населеними пунктами: Брусницької сільської ради, Нижньо Станівецької сільської ради, Берсгометськоі сільської ради, Неполоківецької селищної ради та Оршовецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області.