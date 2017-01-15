З Києва до Івано-Франківська запустять новий потяг з вагонами-трансформерами

Зі столиці до Івано-Франківська “Укрзалізниця” запустить новий швидкісний потяг “Нічний експрес” №149 з вагонами-трансформерами. Про це повідомляє Войцех Балчук, керівник “Укрзалізниці”. Перший рейс потяг здійснить уже у вівторок, 17 січня о 22:17. Нові вагони-трансформери, з яких сформовано склад поїзда, “Укрзалізниця” отримала наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Така “фішка” з’явилася завдяки меблям, що трансформуються. Ще один плюс – швидкість потягу. Якщо раніше потрапити поїздом зі столиці до Івано-Франківська можна було за 11 годин, то тепер – менш ніж за 9.