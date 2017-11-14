З міського бюджету виділять 400 000 грн на підтримку книговидання

На наступний рік заплановано виділити з міського бюджету Чернівців 400 000 грн на підтримку книговидання. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Авторам нових книг зі своїми пропозиціями потрібно звернутись у відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради (Центральна площа,1 каб. 106, тел.52-25-79).

Окрім цього зазначається, що у 2017 році на книговидання було також виділено 400 000грн. Гроші було виділено в рамках програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського. Ці кошти за рішенням експертної ради Програми були спрямовані на видання десяти книг.

Зокрема співфінансування отримали: книга «Це місто колись називалося «CZERNOWITZ» (О. Любківський), художній альбом «Чернівці. Czernowitz» (упорядники Т.Дугаєва, С.Осачук), книга «Вулиця Українська: мандрівка в часі» (упорядник І. Кейван), книга «Чернівці в деталях» (А. Вишневська), альбом «Фото-нарис історії боксу Чернівців і Буковини» (упорядник В.Палагнюк), книга-путівник «Наші Чернівці» (упорядники М.Никирса, Н.Сєрікова), книга «Перлина в камені. Архітектура Чернівців ХVIII – першої половини ХХ століття» (упорядник С.Біленкова), книга «Місто пахло корицею й кремом Нівея. Чернівецький вантажний альбом» (упорядник Н.Грищенко), книга «Траян Попович (Сповідь.Біографія.Свідчення)» (упорядник С.Воронцов), художній альбом «Три кольори» (упорядник В.Дяковська).