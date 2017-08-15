З міського бюджету виділили кошти на проведення поетичного фестивалю “MERIDIAN CZERNOWITZ”

Міськрада виділила 310 тис. грн. на проведення міжнародного поетичного фестивалю “MERIDIAN CZERNOWITZ”, який проходитиме у Чернівцях з 7 по 10 вересня.

На захід щороку приїжджає чимало митців з різних країн.

Фінансову підтримку з міського бюджету мистецького фестивалю підтримали 23 депутати.

Як зазначила директор фестивалю Євгенія Лопата, цьогоріч очікується збільшення кількості гостей і учасників заходу приблизно на 45 %. Міська рада підтримала пропозицію щодо виділення 310 тисяч гривень на проведення поетичного фестивалю, а також ухвалила протокольне доручення – зарезервувати ще 90 тис грн для підтримки різноманітних заходів фестивалю.

Програму VIII Міжнародного поетичного фестивалю “MERIDIAN CZERNOWITZ” можна переглянути ТУТ.