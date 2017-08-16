З нагоди Дня Незалежності відбудеться сходження на гору Яровиця

26 серпня з нагоди Дня Незалежності України та реалізації проекту «Море можливостей на горі Томнатик» відбудеться сходження на гору Яровиця – найвищу вершину Буковинських Карпат.

Як повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА, завдяки заходу буковинці та гості краю зможуть поринути в атмосферу гуцульської культури, насолодитися фольклором та мистецтвом, поласувати стравами національної кухні. У програмі фестивалю – виступ відомого гурту «Гуцул Каліпсо» та фольклорних колективів, сюрпризи від організаторів та спонсорів дійства.