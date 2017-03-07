З недобросовісними перевізниками у Глибоцькому районі планують розірвати угоди

На Глибоччині збираються розірвати угоди з недобросовісними перевізниками, які не дотримуються підписаних угод.

Цю проблему обговорювали 3 березня під час засідання Глибоцької РДА, повідомляє rayon.cv.ua.

Зокрема, було зазначено, що деякі перевізники не тільки не курсують за графіком, але й спеціально відмовляються проїжджати через населені пункти, не дбають про умови перевезення. Такі дії відбуваються після нещодавно піднятих цін на проїзд.

Наприклад, нещодавно водій маршрутки відмовився їхати через с. Михайлівка не дивлячись на те, що маршрут пролягає через цей населений пункт.

Тому колегія прийняла рішення пропонувати розірвати угоди з тими перевізниками, які не дотримуються угод.

Також у ході засідання Глибоцької РДА було обговорено питання щодо діяльності нелегальних перевізників. Зокрема, минулого тижня у ході рейду на «лівих» перевізників було складено 2 протоколи, які передбачають по 17 тисяч гривень штрафу. Проте, в Апеляційному судді одному із цих випадків рішення про накладення штрафу було скасоване.