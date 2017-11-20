З під Ратуші евакуювали автомобіль, який був припаркований на місці для інвалідів

Сьогодні з парковки, що біля Ратуші евакуатор забрав автомобіль, який був припаркований на місці, яке призначене для водіїв з обмеженими можливостями.

Про це у соцмережі повідомила Ірина Вишневська, завідувач сектору інформації та зв’язків із громадськістю Чернівецької міськради.

“Отак буде з кожним, хто припаркується на місцях для людей з обмеженими можливостями. Ці, хто паркується, також з обмеженими…, але не можливостями. До речі, майже щодня хтось такі думає, що йому можна все…”, – йдеться в повідомленні.