З початку року на ямковий ремонт українських доріг було спрямовано 2 мільярди гривень, – міністр інфраструктури

Від початку року на ямковий ремонт було спрямовано 2 мільярди гривень.

Як заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, наразі 95% доріг фактично не придатні до експлуатації, а також не відповідають нормативним вимогам, – повідомляє «Економічна правда».

Цього року на українських шляхах зафіксовано 85 тисяч км ямковості, з яких 25 тисяч на дорогах державного значення.

В. Омелян зазначив, що на цю проблему з початку року було спрямовано 2 мільярди гривень. На сьогоднішній день ліквідовано 557 тисяч квадратних метрів ямковості на загальній протяжності близько 6 тисяч км доріг.

«В цьому році, я сподіваюсь, що з підтримкою Уряду нам вдасться отримати 15 мільярдів гривень з репрофайлінгу НБУ», – додав В. Омелян.