З початку року у Чернівцях сталося 1300 ДТП

З початку 2017 року у Чернівцях сталося 1300 ДТП. Про це інформує управління патрульної поліції у Чернівцях. Серед загальної кількості 25% – за участю авто на іноземній реєстрації, 10% – за участю водіїв у стані сп’яніння, ще 10% – аварії з травмованими.

“Велика кількість ДТП стається через те, що люди часто не дотримуються правил дорожнього руху, Порушників не завжди притягуємо до відповідальності, спочатку проводимо профілактичні бесіди. Часто доводиться пояснювати, який знак порушили і що він означає.

П’яних водіїв зупинили 1600, а скільки ще не виявили. Ці водії не думають ні за себе, ні за інших. Ми у них запитуємо, чому сіли за кермо. Відповідь: “Мені треба було поїхати. Ми зараз дуже посилено працюємо над тим, щоби люди дотримувалися правил дорожнього руху, “б’ємо” на громадську позицію. Дуже сподіваємося, що ситуація все ж зміниться”,- каже

інспектор патрульної поліції Чернівців Альона Синиця-Цибуляк.