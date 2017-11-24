З початку року в області 24 дитини стали жертвами злочинів

З початку 2017 року 24 дитини стали жертвами злочинів в Чернівецькій області. Про це пише Чернівецький Промінь з посиланням на слова начальника сектору ювенальної превенції ГУ Нацполіції Чернівецької області Миколи Бесараба. Повідомляється, що половину злочинів становлять крадіжки та шахрайства, 5 дітей потерпіли у ДТП, 4 – від тілесних ушкоджень, 2 – від хуліганських дій.

Окрім цього, з 2013 року у Чернівцях зареєстровано 17 злочинів, щодо посягання на статеву недоторканість дітей. Для порівняння, у 2012 році зареєстрували 26 таких злочинів. За словами пана Миколи, в 11 з зазначених 17 кримінальних проваджень до кримінальних дій були причетні не незнайомці, а близькі та родичі (батьки, вітчими). Лише у 4 фактах за останні 5 років підозрюваними були невідомі особи. Наразі один злочин щодо посягання на статеву недоторканість дитини перебуває під контролем національної поліції. «Є вже певні напрацювання, тривають слідчі дії, проте більш детально – після завершення розслідування», – додав Микола Басараб.