З початку року в Україні на пожежах загинуло 1 280 осіб

З початку 2017 року в Україні на пожежах загинуло 1280 осіб, постраждало – 1 229. Про це пише прес-служба ДСНС.

Антирекорд встановлено й минулої доби в Україні – одразу 9 громадян загинули на пожежах у побуті.

Окрім цього повідомляється, що з початку року на території Чернівців сталося 185 пожеж, на яких загинуло 8 осіб. За аналогічний період минулого року загинуло 2.

Основною причиною виникнення займань вогню є недбалість українців: паління у ліжку, перевантаження електромережі та побутових приладів, старі обігрівачі, несправне пічне опалення, а також недбалість дорослих по відношенню до власних дітей. Йдеться про залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для малюків, а також численні випадки, коли малолітні діти залишаються вдома сам на сам з увімкненими електроприладами.

Так, у Кіровоградській області на місці пожежі в одному з приватних будинків села Трепівка було виявлено тіла двох загиблих: жінки 1939 року народження та чоловіка 1963 року народження.

Також на Закарпатті, у с. Бобовище Мукачівського району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя двох громадян: 1962 та 1973 років народження.

Крім того, випадки загибелі зафіксовані минулої доби також на Івано-Франківщині, Полтавщині, Харківщині, а також у Чернівецькій та Запорізькій областях