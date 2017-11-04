З січня 2017 року чернівчани сплатили 674,2 млн.грн за житлово-комунальні послуги

З січня по вересень 2017 року населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії)

993,7 млн.грн. Чернівчанами було сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, всього 674,2 млн.грн (у січні–вересні 2016р. – 525,1 млн.грн). Рівень оплати у січні–вересні 2017 року становив 67,9%. Про це інформує Начальник Головного управління, Т.Г.Сарчинська.

На кінець вересня 2017 року заборгованість населення за газопостачання становила 116,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,7 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання –17,2 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,6 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 1,2 млн.грн.

Крім того, у вересні 2017 року населенням сплачено за електроенергію

58,9 млн.грн (у вересні 2016р. – 36,4 млн.грн), що становило 108,0% нарахованих за цей період сум. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня п.р. становила 180,4 млн.грн (на кінець вересня 2016р. – 160,4 млн.грн).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год)) у вересні п.р. порівняно з вереснем 2016р. зменшились на 19,2% і становили

450,1 грн.