В Чернівецькій ОДА з’явилася “гаряча лінія” з питань захисту прав інвесторів. Лінію створено відповідно до рішення засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів.

Телефон «гарячої лінії» ( (0372) 55-31-52 )працює в робочі дні: понеділок – четвер з 900 до 1800 год.; п’ятниця – з 900 до 1645 год.

Відповідальною особою з питань координації дій державних органів щодо захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств є Валентин Дунаєвський – заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління соціально-економічного розвитку Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації.