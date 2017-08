З’явилися фото майбутніх iPhone 7s, 7s Plus і iPhone 8 (ФОТО)

У мережі з’явилися фото майбутніх iPhone 7s, 7s Plus і iPhone 8, які незабаром представить компанія Apple. Фотографії належать 9to5mac. На зображеннях видно, що нові гаджети отримають склянну задню кришку.

iPhone 7s Plus отримав горизонтальну основну камеру, у той час як iPhone 8 – вертикальну. Також планований флагман Apple буде трохи меншим за розмірами, ніж 7s Plus.

За інформацією ЗМІ, скляні задні кришки смартфонів пов’язані з технологією бездротової зарядки, якою нібито мають бути оснащені гаджети.