З’явилися відео та фото смертельної аварії у Чернівцях

Як ми повідомляли раніше, цієї ночі у Чернівцях трапилася ДТП внаслідок якої загинули четверо людей та ще четверо зазнали травм.

Зіткнення відбулося у момент, коли «Mersedes» вирішив обігнати евакуатора. Водій не впорався з керуванням та зіткнувся із зустрічним «Mersedes Sprinter».

Внаслідок цього у легковому «Mersedes» загинули 4 осіб. Їм було від 26 до 29 років.

Для того, щоб деблокувати тіла загиблих, на місце події бпрацювали рятувальників.

4 пасажирів мікроавтобуса перебувають у лікарні із численними травмами, – повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.

Попереджаємо, відео не для людей зі слабкими нервами.