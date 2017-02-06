З`явився новий неймовірний трейлер до “Піратів Карибського моря 5″(ВІДЕО)

У мережі з`явився новий вражаючий трейлер до наступної частини “Піратів Карибського моря”. Презентація ролику відбулася підчас спротивної події Супербоул у США. Як вже відомо, нова частина носитиме назву “Мерці не розповідають казок”. У першому ролику ми вже познайомилися з капітаном Салазаром (Хав`єр Бардем), який стане основним ворогом Джека Горобця.

Тепер на екрані з`явилися вже звичні та знайомі нам Орландо Блум, що грає Вілла Тернера, та звісно ж Джонні Депп, що грає капітана Джека Горобця.

Нагадаємо, прем`єра фільму відбудеться 24 травня 2017 року.

Пропонуємо Вам до перегляду новий трейлер “Піратів Карибського моря”: