З життя пішла відома акторка Керрі Фішер

Сьогодні у Лос-Анджелесі, США, на 60-му році пішла з життя відома голлівудська акторка Керрі Фішер. Як відомо, трьома днями раніше жінка перенесла серцевий напад і була госпіталізована прямо з літака. Померла акторка у лікарні. “Нам всім її дуже не вистачатиме”,- прокоментувала подію донька загиблої акторки. Керрі Фішер за своє коротке життя встигла знятися у 13 фільмах. Її перша роль у кіно є найвідомішою – Керрі грала принцесу Лею Органу у четвертому, п`ятому, шостому та сьомому епізодах відомої на увесь світ серії фільмів “Зоряні війни”. Також голлівудська зірка з`являлася у таких відомих фільмах як “Коли Гаррі зустрів Саллі”, “Крик 3”, “Ангели Чарлі: Тільки вперед” та багато інших.