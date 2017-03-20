З життя пішов один з найбагатших людей світу – Девід Рокфеллер

У віці 101 року пішов з життя всесвітньо відомий багатій Девід Рокфеллер. Про це пише New York Times.

Девід Рокфеллер був найстарішим мільярдером рейтингу журналу Forbes. Журнал оцінював статки мільярдера в $3,3 млрд.

Як відомо, чоловік був також останнім живим з-поміж онуків Рокфеллера-старшого – першого американського мільярдера і засновника компанії Standard Oil.

Девід Рокфеллер є одним з найвідоміших філантропів. У листопаді 2006 р. газета Нью-Йорк Таймс оцінила загальний розмір зроблених ним пожертвувань в суму понад 900 мільйонів доларів. У 2008 році Рокфеллер пожертвував 100 млн доларів своїй альма-матер Гарвардському університеті, що стало найбільшим приватним пожертвуванням за його історію.

Девід Рокфеллер понад десятиліття керував банком Chase Manhattan і мав великий вплив у світі, поширюючи ідеї американського капіталізму.