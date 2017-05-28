За 430 000 доларів на аукціоні продали особистий літак Елвіса Преслі

В США на аукціоні за 430 000 продали особистий літак Короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Про це пише The Associated Press.

Протягом багатьох років лайнер зберігався в маленькому аеропорту в Розуеллі, що в Нью-Мексико. Салон літака оформлений деревом з позолотою, червоними оксамитовими кріслами і рудими килимами. Інтер’єром займався сам Елвіс Преслі. Повідомляється, що наразі у літака немає двигунів і для користування його необхідно відремонтувати.

Новоспечений власник відмовився називати свою особу, а також не повідомив свої плани щодо покупки.