За 5 днів у Чернівцях було здійснено 239 рейсів із вивезення снігу

За 5 днів у Чернівцях було здійснено 239 рейдів з очищення від снігу. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. За 5 днів з центральних вулиць було вивезено більше тисячі кубометрів снігу. Рейди здійснювалися задля підготовки міста до святкування фестивалю Маланки з 9 до 13 січня. Було задіяно 12 одиниць спецтехніки та понад 20 працівників.

Сніг у більшій мірі вивозили з наступних вулиць: М.Кордуби, І.Франка, І.Котляревського, Е.Штейнбарга, С.Бандери, М.Заньковецької, Університетської, М. Вавілова, Т.Шевченка, П.Чайковського , частини вул. Головної, а також Центральної та Театральної площ та площі Філармонії.