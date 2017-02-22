За австрійські кошти на території Глибоцької ОТГ або Купської сільської ради створять сільськогосподарський кооператив

Австрійська агенція розвитку та програма розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей» надають унікальний шанс населеним пунктам нашого району. Мова йде про виділення 20 тисяч євро для створення сільськогосподарського кооперативу.

Про це повідомляє hlyboka.rayon.cv.ua.

Як повідомив начальник управління агропромислового комплексу та економічного розвитку Глибоцької РДА Дорін Тарица, заявки для участі у конкурсі подали всього чотири місцеві ради Глибоччини, а переможця обиратимуть вже найближчим часом між Глибоцькою об’єднаною територіальною громадою та Купською сільською радою.

За словами голови Глибоцької ОТГ Григорія Ванзуряка, Глибоцька громада вже рік працює над створенням молочного кооперативу. Це кропітка робота, вже проведені ряд зборів села, мешканці сіл Михайлівки і Червоної Діброва готові до початку роботи.

«Маю сподівання, що найближчим часом в Глибоці запрацює молочний супермаркет, де продаватимуть безпечний і екологічно чистий продукт. Впевнений, що даний кооператив не перейматиме досвід попередніх двох, що створені в районі і отримали кошти держбюджету, але на жаль не працюють – саме тому, що в створені цього кооперативу зацікавлена вся громада. Успіху нам всім! Чекаємо на результати комісії», – поділився Г. Ванзуряк.

Нагадаємо, Чернівецька область отримає від Австрії 250 тисяч євро для розвитку громад.