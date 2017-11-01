За день шахраї “обчистили” кишені чернівчан на 20 000 грн

Всього за один день шахраї “обчистили” кишені чернівчан на майже 20 000 грн. Про це пише Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

31 жовтня до поліції звернулося двоє громадян 33-річного віку. Одному з них шахрай, представившись працівником “Укрсиббанку”, зателефонував приблизно о 13 годині. Шахрай переконав чоловіка у необхідності покращити безпеку роботи його банківської картки та повідомив умови для здійснення даної послуги. Через певний час з особистого рахунку заявника були зняті грошові кошти у сумі майже в 10 тисяч гривень.

Від злочинних дій шахрая постраждала ще одна місцева жителька. На одній з вулиць міста до жінки підійшов незнайомець та попросив зателефонувати з її мобільного телефону. Отримавши гаджет власниці, вартістю понад 10 тисяч гривень, незнайомець втік з місця події.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.