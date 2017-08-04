За добу на Буковині сталося 2 пожежі

За останню добу на Буковині сталося дві пожежі.

3 серпня в Чернівцях на вул. Курилівській спалахнув вогонь в житловому будинку, на горищі. Вогонь швидко поширився по дерев’яним конструкціям.

Площа пожежі, за словами рятувальників, склала 100 м. кв. Службу 101 викликали місцеві мешканці, які побачили дим. На місце пожежі направили рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру. Оскільки під час пожежі утворилося сильне задимлення рятувальникам довелося використовувати апарати захисту органів дихання.

На щастя, вогнеборцям вдалося локалізували, а згодом і ліквідували пожежу. Житловий будинок вдалося врятувати від вогню. Внаслідок пожежі пошкоджено покриття та перекриття будинку. Попередньою причиною виникнення пожежі є коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа минулої доби виникла в с. Куликівка Герцаївського району пожежа, де горіла літня кухня. Пожежу вдалося ліквідувати.