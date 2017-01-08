За добу в Україні в ДТП через погодні умови загинуло 5 осіб, ще 45 травмовано

Національна поліція України повідомляє про збільшення кількості ДТП у зв’язку з ускладненням погодних умов на території України. Лише за останню добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян. Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях. Станом на 9:00 8 січня 2017 року рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.