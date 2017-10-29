За допомогою Google Maps можна досліджувати планети Сонячної Системи

Нещодавно Google Maps запустили можливість дослідження 16 небесних тіл, їх поверхні та дізнатися назви об’єктів, розташованих на них. “20 років тому космічний апарат Кассіні відправився з мису Канаверал у подорож, щоб розкрити секрети Сатурна і безлічі його супутників. Під час своєї місії Кассіні зробив і відправив на Землю близько півмільйона знімків, дозволивши вченим безпрецедентно детально досліджувати ці віддалені світи. Зараз прямо зі свого комп’ютера ви можете відвідати ці місця, а також багато інших планет і супутників”, – заявили у компанії.
Всього в Google Maps тепер доступні 16 небесних тіл: Меркурій, Венера, Земля, Місяць, Марс, карликова планета Церера, Плутон, супутники Юпітера – Іо, Європа і Ганімед, супутники Сатурна – Мімас, Енцелад, Діона, Рея, Титан і Япет.

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Дослідити планету Земля можна тут:  https://earth.google.com/web/

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