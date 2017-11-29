За допомогою мобільного додатку та QR-коду чернівчани можуть заплатити за “комуналку” за лічені хвилини

У Чернівцях запрацювала технологія миттєвої безконтактної оплати комунальних платежів за допомогою QR-коду і мобільного додатка Privat24.

Такий сервіс сьогодні презентували у міськраді.

Завдяки новинці чернівчани зможуть заплатити за комунальні послуги витративши декілька хвилин. До того, комісія за єдиний платіж складатиме лише 1 грн.

Оплата комунальних платежів за допомогою QR-коду проходить швидко, просто і виключає помилки в реквізитах. Для цього достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, відсканувати з додатку QR-код та ввести пошукові дані. Це може бути адреса, П.І.Б. або особовий рахунок клієнта. Далі необхідно звірити показники лічильників, суму платежів і обрати картку з якої відбудеться оплата. Єдину квитанцію за платежем можна надіслати на власний e-mail, зберегти в смартфоні або роздрукувати в найближчому терміналі самообслуговування ПриватБанку, – повідомили у міськраді.