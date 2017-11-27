За два дні чернівецькі поліцейські виявили 10 нетверезих водіїв

За минулі вихідні патрульні виявили у Чернівцях 10 водіїв з ознаками сп’яніння.

За інформацією прес-служби УПП у м. Чернівцях, 25 листопада на вул. С. Бандери патрульні помітили автомобіль марки Volkswagen, водій якого порушив ПДР. У ході розмови із водієм транспортного засобу були помітні ознаки сп’яніння.

Згодом виявилось, що за цим автомобілем зафіксовано порушення терміну перебування на території України.

На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП, а транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.