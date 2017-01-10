За два дні четверо буковинців потрапили до лікарень з обмороженням

Впродовж 8 та 9 січня до медзакладів Чернівецької області з обмороженням потрапило 4 осіб.

Зокрема, до Заставнівської районної лікарні потрапив 19-річний житель с. Погорілівка, який обморозив пальці та кисті обох рук.

44-річного жителя с. Луковиця госпіталізували до лікарні з діагнозом обмороження верхніх кінцівок, плечей та живота ІІ-ІІІ ступенів.

Також до лікарень з обмороженням рук потрапили двоє жителів Глибоцького та Сторожинецького районів.

Як повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області, рятувальники закликають громадян одягатися відповідно до погодних умов, не вживати алкоголю для того, щоб зігрітися.