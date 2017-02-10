За хабарництво засуджено майстра лісу, який очолював одне із відділень антикорупційної комісії

Апеляційний суд Чернівецької області залишив в силі рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці стосовно голови Глибоцького відділення ГО «Антикорупційна комісія Народної ради Чернівецької області», який працював майстром лісу ДП «Сторожинецький лісгосп». Чоловіка засуджено до 4 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що чоловік будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, вимагав та отримав від бізнесмена хабар у розмірі 45000 гривень за сприяння у виписці лісодеревини.

Також, обвинувачений підбурив дати хабаря у сумі 21 тисяч гривень для в.о. начальника відділу кадрової роботи та нагород апарату Чернівецької ОДА. Після отримання вказаної особи, шахрай заволодів частиною коштів, а решту намагався дати посадовцю, – повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.