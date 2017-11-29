За катування людини двоє чернівчан відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

Прокуратура Чернівецької області підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі людини, катування.

Так, у лютому 2017 у Чернівцях на одній із вулиць двоє чоловіків без підстав побили громадянина. Зловмисники вивезли потерпілого до приватного господарства одного з нападників, та помістили в сарай, де мучили і катували. Згодом, чоловіки відібрали у потерпілого мобільний телефон, на який знімали всі знущання над ним.

Після таких знущань зловмисники відпустили чоловіка додому, а телефон продали.

Наразі Садгірський суд міста визнав підсудних винними та призначив покарання у виді 6 та 5 років позбавлення волі, – повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.