За кошти міського бюджету було видано 7 книг про Чернівці

Торік з міського бюджету виділили 250 тисяч гривень на видання 7 книг про Чернівці. Це відбулося у рамках міської програми підтримки книговидання імені бургомістра А. Кохановського.

Співфінансування отримали: «Книга з повітря Chernowits» Сергія Воронцова, «Легенди Чернівців від Чорної вівці» Христі Венгринюк, «Горіхове дерево» Марти Блум, «Система координат» Анатолія Добрянського та інші.

У 2017 році на підтримку книговидання заплановано виділити 400 тисяч гривень. Тож охочим авторам книг про наше місто варто звернутися у відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради (Центральна площа,1 каб. 106, тел. 52-25-79).