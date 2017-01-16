За місяць очікується стабілізація гривні

Початок нового 2017 року прийшов в Україну зі знеціненням гривні та різким підвищенням долара. У зв’язку з цим, громадяни почали різко скуповувати валюту. Долар сьогодні коштує 28,80, а євро – 30,70. Втім, фінансові аналітики та банківські асоціації запевняють, не поспішайте скуповувати валюту, до середини лютого вона стабілізується.

“Гривня стала жертвою надмірних витрат з держбюджету наприкінці року. Значна частина грошей через корупційні схеми потрапила на “чорний” валютний ринок і розгойдала курс. Наразі ситуація стабілізується”,- каже фінансовий аналітик Віталій Шафран. За його словами за місяць курс увійде в коридор 27,5-28,5 гривні.