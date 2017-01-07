За минулу добу рятувальники ДСНС здійснили майже 1,5 тисячі виїздів

За минулу добу рятувальники ДСНС України здійснили 1347 виїздів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Рятівники здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили. Всього було врятовано 14 осіб, 98 будівель та 5 одиниць техніки. Ліквідовано 157 пожежі, врятовано на пожежах 8 осіб. Впродовж доби піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 19 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 124 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.