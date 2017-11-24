За минулий тиждень у Чернівцях зареєстровано 1543 випадки ГРІ

За минулий тиждень (з 17 по 23 листопада 2017 року) у Чернівцях зареєстровано 1543 випадки гострих респіраторних інфекцій, з яких 1085 – діти. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Госпіталізовано 22 мешканців міста, в тому числі 20 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 47,0%. В порівнянні з попереднім тижнем захворюваність ГРІ в Чернівцях зменшилась на 0,8%.

В Чернівецькій області за минулий тиждень зареєстровано 3417 випадків ГРІ, з яких 2446 серед дітей (71,5%). Госпіталізовано 88 осіб, з них 71 дитина. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 30,4%. В порівнянні з попереднім тижнем року в цілому по області захворюваність збільшилась на 7,5%.