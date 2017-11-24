За минулий тиждень виявлено 2 порушення габаритно – вагового контролю на дорогах області. Про це інформує відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області.

За період з 20 по 24 листопада було:

– перевірено 278 транспортних засобів;

– складено 50 Актів проведення перевірки додержання вимог законодавства під час виконання перевезень та вантажів автомобільним транспортом;

– виявлено 62 порушень транспортного законодавства;

– винесено 43 Постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу;

– накладено штрафних санкцій на суму 57630 грн.;

– до Державного бюджету перераховано 36550 грн.;

-винесено 3 приписи щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт;

Під час проведення габаритно-вагового контролю транспортних засобів щодо дотримання ними габаритно-вагових параметрів під час якого за вищезазначений період:

– зважено 60 транспортних засобів;

– Виявлено 2 порушення габаритно – вагового контролю;

– Складено 2 акти за порушення вагових обмежень;

– Нараховано плати за проїзд з перевищенням вагових параметрів на суму 26 євро, до державного бюджету перераховано 10861 грн.

– Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів виявлено 16 порушень;