За останній місяць в Україні побили сімох журналістів. Про це інформує Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Більшість постраждалих – телевізійники або журналісти інтернет-видань. За словами постраждалих, всі ці випадки пов’язані з виконанням журналістами їхніх професійних обов’язків.

У Спілці також повідомили імена постраждалих журналістів: Руслан Коцаба (7 канал, NewsOne, Київ), Наталія Нагорна (1+1, Мар’їнка), В’ячеслав Вовк (“Перший Криворізький”, Кривий Ріг), Володимир Воловодюк (Власно.Інфо, Вінниця) , Юрій Коваленко (2+2, Миколаїв), Вадим Комаров (Фактор плюс, Черкаси), Світлана Михалєва, Тетяна Кодак (ЕХО, КП, Житомир). У НСЖУ переконані, що ситуація з фізичною безпекою журналістів є однією з найгостріших проблем.

“У такій великій країні як США з початку року зафіксовано лише 11 випадків застосування фізичної сили до журналістів, а в Україні сім – всього за один місяць”, – заявив глава НСЖУ Сергій Томіленко.