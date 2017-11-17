За останній тиждень місячника благоустрою було прибрано 85 дворів та ліквідовано 51 стихійне сміттєзвалище

За останній тиждень в ході місячника у Чернівцях організовано і проведено наступні роботи: прибрано 85 дворів; ліквідовано 51 стихійне сміттєзвалище (370 – з початку місячника); прибрано 7 скверів. Про це інформує міська інспекція з благоустрою.

Прибрано 64 дитячих майданчиків щотижнево; прибрано горища на вул. М.Кордуби, 12, Садовського, 3 (13 з початку місячника); прибрано підвальні приміщення: вул. Головна, 224/4 під., П.Кільцева, 19-А з 5 по 9 під., Шептицького, 12-А (24 з початку місячника); проведено роботи з очистки електроопор від самовільно розклеєної реклами: М.Заньковецької, В.Томащука, М.Коцюбинського, М.Щепкіна, В.Сімовича, 28 червня, Головна, Б.Г.Крут, П.Кільцева, Г. Майдану, Комарова, П.Орлика, Шепетівська, Сучавська, пров. Турецький, Удонова, Ш.Алейхема, Турецька, Шкільна та інші. Проводяться роботи по прибиранню тротуарів і прилоткової частини на 497-ми вулицях та провулках за адресами: вул. П.Кільцева, Садова, Сковороди, Центральна пл., Героїв Майдану, пр. Незалежності, пров. Мічуріна, Фізкультурна, Штейнберга, Кармелюка, Комарова, Шкільна, Ш.Алейхема, Турецька, Українська, Шептицького, Невського, МашинобудівниківГоловна, Небесної Сотні, Драгоманова, Б.Хмельницького, Горіхівська, Міліївська, Емінеску, Миргородська, пров. Ботанічний, Котляревського, Грушевського, С.Бандери, Гете, Соборна пл., Нагірна, Сагайдачного, Павлова, Ткача, Боброва, Кутузова, Коперніка, Оренбурзька, Шіллера, Університетська, Трепка, Аксенина, Прутська, Лисенка, Руданського, Гагаріна, Переяславська, Толстого, Бетховена та інші. Вивезено сміття та ТПВ: 624 м3 (3096 м3 з початку місячника); вивезено змету: 62 м3 (553 м3 з початку місячника); задіяно людей: 218 чол. (щотижнево). Кількість задіяної техніки: 17 одиниць (щотижнево). Кількість відремонтованих та прохлорованих криниць: 5 з початку місячника. Складено протоколів про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП Інспекцією з благоустрою: 13 (205 – з початку місячника) протоколів та вручено 37 (272– з початку місячника) попереджень. Працівники інспекції благоустрою для забезпечення контролю за дотриманням громадянами Тимчасових Правил благоустрою м. Чернівців в частині недопущення спалювання трави, листя, гілля та бур’янів працюють у вихідні дні. Станом на 17.11.2017 року за результатами проведених рейдів у вихідні дні складено 92 протоколи про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП за спалювання листя, бур’янів та гілля.